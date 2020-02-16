2020/02/16 | 10:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيم في سهل نينوى مهرجان تأبيني ثان لمناسبة أربعينية القادة الشهداء برعاية قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي.قال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه ” برعاية قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي أقيم المهرجان التأبيني الثاني لمناسبة أربعينية الشهداء قادة النصر الحاج ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني ورفاقهما في منطقة سهل نينوى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إقامة مهرجان تأبيني ثان في سهل نينوى لمناسبة أربعينية القادة الشهداء برعاية عمليات نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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