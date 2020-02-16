مانشستر يونايتد يحسم قرار رحيل بوجبا

2020/02/16 | 11:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد في العلاقة بين مانشستر يونايتد ونجمه الفرنسي بول بوجبا قد يؤثر على مستقبل اللاعب.ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن قرار رحيل بوجبا تم اتخاذه بالفعل، قبل أن يخرج وكيله مينو رايولا في الفترة الأخيرة بتصريحات مثيرة للجدل حول مستقبله.وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد سيوافق على

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