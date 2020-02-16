2020/02/16 | 11:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط أنه “اعتباراً من الاثنين، ستقوم كل شركات الطيران العاملة في لبنان، ومن ضمنها طيران الشرق الاوسط بقبول الدفع فقط بالدولار الاميركي”.وأضافت في بيان لها: “ستقبل كل بطاقات الدفع بالإضافة الى الشيكات المصرفية، بشرط أن تكون العملية بالعملة الأجنبية”.وأكدت أنه “سيكون في إمكان المسافرين تسديد رسوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتباراً من الاثنين… الدفع بالدولار في “الميدل إيست” وشركات الطيران العاملة في لبنان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتباراً من الاثنين… الدفع بالدولار في “الميدل إيست” وشركات الطيران العاملة في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).