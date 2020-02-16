شاهد.. ماذا قالت إيفانكا ترامب عن مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي؟

2020/02/16 | 11:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد زارت ابنة الرئيس الأمريكي، مستشارته إيفانكا ترامب، العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتجولت في مسجد الشيخ زايد.ونشرت إيفانكا على حسابها عبر “إنستغرام” صورا وفيديوهات من تجولها في باحات المسجد وداخله.وقالت عبر حسابها في تويتر، “مسجد الشيخ زايد الكبير ، تحفة العمارة الإسلامية الحديثة والتصميم”.The Sheikh Zayed Grand Mosque; a masterpiece […]

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