رابطة المصارف الخاصة العراقية تنظم دورة «تنمية مهارات مدراء الفروع المصرفية»

2020/02/16 | 11:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاحد، دورة "تنمية مهارات مدراء الفروع المصرفية" في مقرها ببغداد.

اقيمت الدورة بالتعاون مع مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي وشارك فيها 42 متدرباً من المصارف الحكومية والخاصة.

تهدف الدورة الى تعريف المشاركين بأهم التحديات التي تواجه التحول في بيئة العمل المصرفي فضلاً عن مفاهيم التخطيط والإدارة في العمل المصرفي والدور الأساسي الذي تقوم عليه الفروع المصرفيـة.

كما إنها تستهدف مدراء الفروع ونوابهم ومساعديهم وموظفي التحول المصرفي ومدراء العمليات في الفروع.

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