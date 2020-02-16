2020/02/16 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت، الأحد (16 شباط 2020) افتتاح مجسرات ثورة العشرين في المحافظة، بعد قطع دام لأكثر من شهرين.

وذكر اعلام شرطة المحافظة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محافظ النجف، لؤي الياسري، وقائد الشرطة العميد فائق فليح الفتلاوي، وبحضور عدد من المدراء والضباط قاما بفتح مجسرات ثورة العشرين بعد قطع دام اكثر من شهرين بسبب الأوضاع الأمنية".

وأشارت الى أن "فتح القطع يساهم بتسهيل حركة المركبات والزوار القاصدين مرقد الإمام علي، وابناء المحافظة".

ومنذ الـ 25 تشرين الأول من العام الماضي، تشهد محافظة النجف، الى جانب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات واحتجاجات، تخللها قطع الطرق واضراب عن الدوام، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية، ووزارية، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، تحت اشراف اممي.

بغداد اليوم- بغداد

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد (16 شباط 2020)، دعوى على وزير ومدير مديرية في حكومة اقليم كردستان، مشيرة إلى أن اختصاصها الفصل في مخالفة القوانين للدستور، وليس تعارض القوانين بعضها البعض.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إيا

بغداد اليوم- بغداد

بحث السفير العراقي لدى موسكو، عبد الرحمن الحسيني، الأحد (16 شباط 2020)، تسهيل آلية منح سمات الدخول إلى العراقيين الراغبين في زيارة روسيا مع وكيل وزير الداخلية الروسي إيكور نيكوليافيج زوبوف.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته

بغداد اليوم-بغداد

انتظم الدوام في مدارس وجامعات ودوائر محافظة الديوانية الحكومية، بشكل كامل، اليوم الأحد (16 شباط، 2020) باستثناء ديوان المحافظة.

وقال مراسلنا في محافظة الديوانية، إن الدوام انتظم بشكل كامل في دوائر محافظة الديوانية الحكومية باس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد قطع دام لأكثر من شهرين.. إعادة فتح مجسرات ثورة العشرين في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد قطع دام لأكثر من شهرين.. إعادة فتح مجسرات ثورة العشرين في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).