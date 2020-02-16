2020/02/16 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد (16 شباط 2020)، دعوى على وزير ومدير مديرية في حكومة اقليم كردستان، مشيرة إلى أن اختصاصها الفصل في مخالفة القوانين للدستور، وليس تعارض القوانين بعضها البعض.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان تلقته (غداد اليوم) إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها، كل من وزير التجارة والصناعة في اقليم كردستان ومدير مديرية العلامات في اقليم كردستان/ إضافة لوظيفتهما".

وأضاف الساموك، "المدعي طلب الحكم بعدم قانونية ومشروعية اعمال التسجيل للعلامات التجارية التي يجريها المدعي عليه بداعي مخالفتها احكام قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (31) لسنة 1957 المعدل".

وأشار، إلى ان "المحكمة استعمت إلى اقوال اطراف الدعوى، ووجدت أن اختصاصاتها محددة في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، بالنظر في الطعون المثارة بشأن مخالفة القوانين للدستور وليس الطعون المثارة بمخالفة القوانين بعضها البعض".

وبين الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا، بناء على ما تقدم قضت برد الدعوى من جهة الاختصاص".

بغداد اليوم-النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت، الأحد (16 شباط 2020) افتتاح مجسرات ثورة العشرين في المحافظة، بعد قطع دام لأكثر من شهرين.

وذكر اعلام شرطة المحافظة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محافظ النجف، لؤي الياسري،

بغداد اليوم- بغداد

بحث السفير العراقي لدى موسكو، عبد الرحمن الحسيني، الأحد (16 شباط 2020)، تسهيل آلية منح سمات الدخول إلى العراقيين الراغبين في زيارة روسيا مع وكيل وزير الداخلية الروسي إيكور نيكوليافيج زوبوف.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته

بغداد اليوم-بغداد

انتظم الدوام في مدارس وجامعات ودوائر محافظة الديوانية الحكومية، بشكل كامل، اليوم الأحد (16 شباط، 2020) باستثناء ديوان المحافظة.

وقال مراسلنا في محافظة الديوانية، إن الدوام انتظم بشكل كامل في دوائر محافظة الديوانية الحكومية باس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المحكمة الاتحادية ترد دعوى على مسؤولين في حكومة كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المحكمة الاتحادية ترد دعوى على مسؤولين في حكومة كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).