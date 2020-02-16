اعتقال داعشي كان يعمل في ’’شؤون المجاهدين’’ وأصيب خلال معارك التحرير بالموصل

2020/02/16 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد (26 شباط 2020)، إلقاء القبض على الإرهابي المكنى "أبو محمد" ...





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