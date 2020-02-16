تشكيل لجنة لمقاضاة مرتكبي جريمة اغتيال القادة الشهداء

2020/02/16 | 11:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت اللجنة القانونية والقضائية العراقية مع نائب وزير العدل للشؤون الدولية وحقوق الإنسان في إيران على المتابعة القانونية والقضائية لقضية اغتيال الشه...

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