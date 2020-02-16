علاوي يعد بطرح حكومة عراقية

2020/02/16 | 11:07 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي الإعلان عن قرب تشكيل الحكومة في وقت تتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة في العراق

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