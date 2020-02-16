مجلس وزراء اقليم كوردستان يدرس ترفيعات الموظفين

2020/02/16 | 11:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير التربية والتعليم في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الاحد ان مجلس وزراء الاقليم في طور دراسة مسألة ترفيعات الدرجات الوظيفية.

وقال حمه سعيد في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ان مسألة تثبيت المعلمين والتدريسيين العقود على الملاك الدائم وصلت الى مراحلها الاخيرة.

وفي جوابه عن ترفيعات الموظفين قال الوزير ان هذه المسألة مرتبطة بمجلس وزراء الاقليم، وهو في صدد دراستها، مردفا ان الترفيعات لا تقتصر على ملاكات وزارة التربية والتعليم بل تشمل موظفي الاقليم كافة.

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