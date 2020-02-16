اقليم كوردستان يتعرض لمنخفضين جويين تصاحبهما امطار وثلوج

2020/02/16 | 11:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في الاقليم عن تعرض المنطقة الى تاثير منخفضين جويين قادمين من البحر الاحمر، والبحر الابيض المتوسط، مشيرة الى تعرض الاقليم الى موجة من الامطار بعد ظهر اليوم الاحد تنتهي مساء غد الاثنين.

وتوقعت هبوط درجات الحرارة بسبب تأثير المنخفضين لتعاود الارتفاع وبسرعة في مركز محافظة اربيل وكركوك.

واضاف البيان من المحتمل ان يصاحب الموجة حدوث رعد وبرق، وهطول الثلوج في المناطق الجبلية المرتفعة.

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