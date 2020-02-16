بالصور.. نصب ’’كاميرات مراقبة’’ في بناية المطعم التركي

2020/02/16 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مراسل "بغداد اليوم"، الأحد (16 شباط 2020) بنصب كاميرات مراقبة في أعلى بناية المطعم التركي ببغداد.

وقال مراسلنا، إن كاميرات مراقبة وضعت في أعلى بناية المطعم التركي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول من السنة الماضية، تشهد العاصمة بغداد وبقية المحافظات الجنوبية، تظاهرات واحتجاجات، تخللها اضراب عن الدوام وقطع الطرق، تعبيراً عن احتجاجهم على الواقع المعيشي والسياسي في العراق.

يذكر أن معتصمي ساحة التحرير أطلقوا على بناية المطعم التركي تسمية "جبل أحد".

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني، من محافظة ذي قار، الاحد (16 شباط 2020)، بانطلاق تظاهرة رافضة للمحاصصة احتجاجاً على تغيير مدير تربية المحافظة في سوق الشيوخ.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهرة انطلقت في سوق الشيوخ رفضا للم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الاحد (16 شباط 2020)، قطع شارع أبو نؤاس اسفل جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، لغرض المباشرة بأعمال الصيانة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة المشاريع احدى ملاكات أمانة بغداد، باشرت ص

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد، الأحد (16 شباط 2020)، عن سيطرتها على الحريق اندلع في بناية سكنية تجارية شرق بغداد.





وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني أنقذت، سكان بناية سكنية تجارية م

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