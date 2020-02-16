انطلاق تظاهرة في سوق الشيوخ احتجاجاً على ’’المحاصصة وتقسيم المناصب’’

2020/02/16 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني، من محافظة ذي قار، الاحد (16 شباط 2020)، بانطلاق تظاهرة رافضة للمحاصصة احتجاجاً عل...





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