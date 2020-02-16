2020/02/16 | 11:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحداد معقبا على تشكيلة الحكومة الجديدة..عدم مراعاة حقوق المكونات سيؤثر سلبا على النسيج الوطني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 11:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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