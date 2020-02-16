"مكافحة الإرهاب" ينفذ عملية ضد داعش في كركوك والأنبار

2020/02/16 | 11:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلمية جاءت "استمرارا لعمليات ملاحقة فلول عصابات داعش"

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