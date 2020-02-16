2020/02/16 | 11:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن فرع توزيع كهرباء ميسان احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الاحد ، إنجاز أعمال تأهيل انارة شارعي المصلحة و المرور التجاري في مدينة العمارة .وقال مدير الفرع المهندس سعد عبد الحسين يسر في بيان وتلقته وكالة صدى ” بان ملاكاته في شعبة صيانة الإنارة في قسم الشؤون الفنية، أنجزت أعمال تأهيل انارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كهرباء ميسان تعلن عن انجاز تأهيل انارة شارعي المصلحة و المرور التجاري في العمارة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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