تربية المثنى: احالة 22 مدرسة جديدة للبناء ‏

2020/02/16 | 11:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية تربية المثنى، اليوم الاحد، احالة العقود الخاصة ببناء 22 مدرسة من مجموع 60 مدرسة للبناء وإكمال بناء سبع مدارس ‏أخرى مدرجة ضمن خطة المديرية‎.‎ وقال مدير تربية المثنى سعد الريشاوي، إن “خطة المديرية ضمن حملة البناء والإعمار للعام 2019 – ‌‏2020 تضمنت بناء 60 مدرسة بواقع 12 – 18 صفاً تتوزع في مناطق […]

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