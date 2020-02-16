2020/02/16 | 11:41 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية تربية المثنى، اليوم الاحد، احالة العقود الخاصة ببناء 22 مدرسة من مجموع 60 مدرسة للبناء وإكمال بناء سبع مدارس أخرى مدرجة ضمن خطة المديرية. وقال مدير تربية المثنى سعد الريشاوي، إن “خطة المديرية ضمن حملة البناء والإعمار للعام 2019 – 2020 تضمنت بناء 60 مدرسة بواقع 12 – 18 صفاً تتوزع في مناطق […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية المثنى: احالة 22 مدرسة جديدة للبناء ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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