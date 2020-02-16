رئيس البرلمان الإيراني يزور سوريا

2020/02/16 | 11:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني، طهران صباح اليوم الأحد، متوجها إلى العاصمة السورية دمشق.وقال لاريجاني في تصريح للصحفيين في مطار مهراباد: “كانت هناك دعوة للسفر إلى سوريا لفترة من الوقت، ولكن بسبب إنشغالنا بكثرة الأعمال والاحداث المختلفة، التي واجهناها خلال تلك الفترة أدى إلى تأخير الزيارة”.وأضاف أن “سوريا دولة صديقة ومن محور […]

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