بيلوسي: ترامب نال البراءة ولكنه سيبقى متهما للأبد

2020/02/16 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بإمكانه القول إنه نال البراءة بعد اسقاط مجلس الشيوخ التهمتين عنه بقضية عزله إلا أنه سيبقى متهما للأبد.وقالت بيلوسي في مقابلة مع ” CNN” انه “لا يمكن أن تكون هناك براءة إلا إذا كان هناك محاكمة ولا يمكن أن تكون هناك محاكمة […]

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