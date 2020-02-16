توجه نيابي لاستجواب المطلك

2020/02/16 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر نيابي، بتوجه لاستجواب صالح المطلك على خلفية اموال النازحين التي اتهم بسرقتها في الاعوام السابقة.وقال المصدر لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “مجلس النواب يتوجه لاستجواب نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك على خلفية اتهامه بسرقة اموال النازحين”.واضاف المصدر ان “اموال كبيرة تم تخصيصها للعوائل النازحة غرب العراق لم تصل اليهم بسبب […]

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