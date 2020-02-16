بالوثيقة.. التعليم العالي تعلن عن توفر منح دراسية تركية للطلبة العراقيين

2020/02/16 | 11:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توفر منح دراسية تركية للعام 2020/2021 (للدراسات الاولية والعليا) مقدمة مجانا لجميع الطلبة العراقيين.وقالت الوزارة في بيان لها، إن “دائرة […]

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