تعاون عراقي _ ايراني لأقامة دعوى قضائية ضد امريكا والسبب ..؟!!

2020/02/16 | 11:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وقعت إيران والعراق، اليوم الأحد، اتفاقية بشأن المتابعة القانونية والقضائية لقضية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، ورفاقهما، عن طريق قصف جوي أمريكي في مطار بغداد الدولي.

وحسبوسائل اعلامالجمهورية الإسلامية الإيرانية ، "اتفقت اللجنة ا...

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