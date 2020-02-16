بيلوسي تصرح مجددا

2020/02/16 | 11:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

عادت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، مجدداً إلى الحادثة التي خطفت قبل 12 يوماً اهتمام الإعلام المحلي والعالمي، شارحة سببتمزيقها نص خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقالت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" تبث لاحقاً إنها لم تكن تخطط لتمزيق نسختها من خطاب حالة الاتحاد في الراب...

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