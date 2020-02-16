السامرائي: تحقيق الاصلاح وتلبية مطالب الشعب تستحق دعم التشكيلة الوزارية التي تحقق ذلك

2020/02/16 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب مثنى السامرائي، دعمه للتشكيلة الوزارية التي تحقق مطالب الشعب بعيدا عن الاهداف الشخصية.

وقال السامرائي في تغريدة له على تويتر, ان تحقيق الاصلاح وتلبية مطالب الشعب تستحق دعم التشكيلة الوزارية التي تحقق هذه الاهداف، وان تأخذ فرصتها باختيار الطريق المناسب لضمان التمثيل العادل بما يخدم جميع ابناء الشعب.

وعبر السامرائي عن رفضه لاستغلال التمثيل لتحقيق منافع شخصية كونه يضر بوحدة الوطن واستقراره.

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