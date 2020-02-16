2020/02/16 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكدت شركتا “إيزي جت” و”بريتش إيرويز” البريطانيتان للطيران أمس إلغاء مئات من الرحلات، في مطلع الأسبوع الحالي، مما سيضر بعشرة آلاف مسافر، بسبب عاصفة قوية تضرب بريطانيا.وبحسب “الألمانية”، قال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة “دينيس” من المحتمل أن تجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية، ويمكن أن تواجه مئات المنازل خطر الفيضانات.ومن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصفة “دينيس” تلغي مئات الرحلات الجوية في بريطانيا وتضر بـ 10 آلاف مسافر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصفة “دينيس” تلغي مئات الرحلات الجوية في بريطانيا وتضر بـ 10 آلاف مسافر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).