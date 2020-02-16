2020/02/16 | 12:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، الأحد بان عمليات ’’بيع’’ المناصب الحكومية، لم تتوقف منذ 17 عاماً في العراق.وقال خشان، لـ(بغداد اليوم)،ان “بيع المناصب الحكومية في العراق لم يتوقف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات ’’بيع’’ المناصب الحكومية، لم تتوقف منذ 17 عاماً في العراق.) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات ’’بيع’’ المناصب الحكومية، لم تتوقف منذ 17 عاماً في العراق.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).