وزير الخارجية يدعو شركات الاستثمار القبرصيّة للعمل في العراق

2020/02/16 | 12:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

دعا وزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم، الاحد، شركات الاستثمار القبرصيّة للعمل في العراق.

وقال بيان عن مكتب الحكيم تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن الأخير "بحث مع نيكوس خريستودوليدس وزير الخارجيّة القبرصيّ آفاق الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين عبر توقيع عدد من مُذكّرات التفاهم، وتفعيل مُذكّرة التفاهم للمُشاوَرات السياسيّة بين العراق وقبرص".

وأوضح ان "الجانبين بحثا الإسراع في عقد المؤتمر العالميّ لإعادة الإعمار والتنمية في العراق".

وأعرب الوزير الحكيم، بحسب لبيان، عن "تطلّع بغداد لتحقيق تعاون اقتصاديّ، داعياً شركات الاستثمار القبرصيّة للعمل في العراق، وخاصة في مجالات البناء، والإسكان، والبنى التحتـيّة".

ووجه الدعوة لنظيره القبرصيّ لـ"زيارة العراق في إطار تعميق العلاقات بين بغداد ونيقوسيا".

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