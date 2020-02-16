مقرب منه: علاوي استبعد المشاركين بالعملية السياسية منذ 2003 من الكابينة الوزارية

2020/02/16 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس كتلة ’’بيارق الخير’’ النيابية، محمد عثمان الخالدي، الأحد (16 شباط 2020)، عن قرب تنازل رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي عن جنسيته المزدوجة، مبيناً أن الرئيس المكلف استبعد المشاركين بالعملية السياسية منذ 2003.

وقال الخالدي في تصريح صحفي، أن "علاوي سيتنازل شخصياً عن جنسيته المزدوجة بعد توليه المنصب"، لافتاً إلى أنه" تمَّ استبعاد المشاركين في العملية السياسية منذ العام 2003 إلى الآن من أي منصب في الكابينة الحكومية الجديدة ".

وأوضح ، أن "الوزراء والنواب الذين اشتركوا في العملية السياسية ،ليس لديهم دور في تشكيل الحكومة الجديدة"،مبيناً أن" آليّة اختيار الوزراء في الحكومة ستكون على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة".

وكان رئيس الوزراء المكلّف، محمد توفيق علاوي، قد أكد يوم أمس السبت ،طرح كابينته الوزارية على مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.

وقال علاوي، في تغريدة على منصة "تويتر": "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفّاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".

وأضاف أنه"سنطرح أسماء هذه الكابينة، خلال الأسبوع الحالي، بعيداً عن الشائعات والتسريبات ،ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

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وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخي

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وقالت جودت، في حديث لـ (بغداد

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وذكر اعلام شرطة المحافظة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محافظ النجف، لؤي الياسري،

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