بعد توقف لـ’’100’’ يوم.. قطار البصرة ينطلق إلى بغداد غداً

2020/02/16 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلن وائل القطراني، سكرتير مكتب وزير النقل في المنطقة الجنوبية، السبت (16 شباط 2020)، انطلاق قطار ...





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