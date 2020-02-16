وزير الخارجية يدعو نظيره القبرصي وشركات بلاده الاستثمارية لزيارة العراق

2020/02/16 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الاحد (16 شباط 2020)، شركات الاستثمار القبرصية للعمل داخل العراق، خلال لقائه نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليس.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير بحث مع نيكوس خريستودوليدس وزير الخارجيّة القبرصيّ، آفاق الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين عبر توقيع عدد من مُذكّرات التفاهم، وتفعيل مُذكّرة التفاهم للمُشاوَرات السياسيّة بين العراق وقبرص".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا الإسراع في عقد المؤتمر العالميّ لإعادة الإعمار والتنمية في العراق".

وبحسب البيان، أعرب الوزير الحكيم عن "تطلّع بغداد لتحقيق تعاون اقتصاديّ"، داعياً "شركات الاستثمار القبرصيّة للعمل في العراق، وخاصة في مجالات البناء، والإسكان، والبنى التحتـيّة".

ووجه الحكيم، "دعوة لنظيره القبرصيّ لزيارة العراق في إطار تعميق العلاقات بين بغداد ونيقوسيا".

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس كتلة ’’بيارق الخير’’ النيابية، محمد عثمان الخالدي، الأحد (16 شباط 2020)، عن قرب تنازل رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي عن جنسيته المزدوجة، مبيناً أن الرئيس المكلف استبعد المشاركين بالعملية ا

بغداد اليوم - بغداد

أكدت النائبة عن تحالف النصر، ندى شاكر جودت، الأحد (16 شباط 2020)، وقوف تحالف النواب الموقعين على اختيار محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء ضده في حال اعتمد آلية المحاصصة في اختيار الكابينة الوزارية.

وقالت جودت، في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم-النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت، الأحد (16 شباط 2020) افتتاح مجسرات ثورة العشرين في المحافظة، بعد قطع دام لأكثر من شهرين.

وذكر اعلام شرطة المحافظة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محافظ النجف، لؤي الياسري،

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