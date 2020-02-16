2020/02/16 | 12:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير العراق في موسكو يناقش مع مسؤول روسي المشاكل التي يُعاني منها الطلبة العراقيون في روسيا وأهمّها منح سمات الدخول لعوائلهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 12:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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