المحكمة الاتحادية ترد دعوى على مسؤولين في إقليم كوردستان

2020/02/16 | 12:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة

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