2020/02/16 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زوجة فابريغاس في تغريدة : « العراقيين عم يموتو كل يوم ليحررو بلدن » المستقلة … علقت دانييلا سمعان، زوجة لاعب كرة القدم الاسباني سيسك فابريغاس، على مساعدة الحكومة العراقية لنظيرتها الصينية.وقلت سمعان في تغريدة على “تويتر”، “معقول يعني ؟ يساعدو شعبن اول شي … العراقيين عم يموتو كل يوم ليحررو بلدن !!كأنك عمتقول […]

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