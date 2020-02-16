2020/02/16 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق على موعد لعقد مؤتمر عالمي لإعادة الإعمار والتنمية

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دعا وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم الاحد شركات الاستثمار القبرصيّة للعمل في العراق.

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