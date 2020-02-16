2020/02/16 | 12:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخبر أخصائيو تغذية في فرنسا، التي تعتبر منشأ العديد من الحلويات، بنصائح حول كيفية تناول الحلويات وعدم زيادة الوزن، وتحدثوا عما إذا كانت الحميات الغذائية فعالة.وقال الأخصائي في التغذية باسكال غوردون: “الأكل المتوازن، بطبيعة الحال، مهم للصحة، ولكن في الوقت نفسه، هناك أشخاص يتناولون الطعام بشكل متوازن إلى حد ما وفي الوقت نفسه يستمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تتناول الحلويات ولا يزداد وزنك؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تتناول الحلويات ولا يزداد وزنك؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).