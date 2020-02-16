2020/02/16 | 12:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب المدعي العام العراقي ضاري جابر فرهود، الاحد، أن جهاز الادعاء العام العراقي يدرس مقترحا من وزارة العدل الإيرانية لتشكل لجنة مشتركة لمقاضاة قتلة الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني.وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن “نائب المدعي العام العراقي ضاري جابر فرهود ومدير دائرة شؤون حقوق الإنسان والتعاون الدولي في وزارة العدل العراقية كامل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الادعاء العام العراقي: ندرس مقترحا إيرانيا بتشكيل لجنة لمقاضاة قتلة المهندس وسليماني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الادعاء العام العراقي: ندرس مقترحا إيرانيا بتشكيل لجنة لمقاضاة قتلة المهندس وسليماني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الادعاء العام العراقي: ندرس مقترحا إيرانيا بتشكيل لجنة لمقاضاة قتلة المهندس وسليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).