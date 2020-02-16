2020/02/16 | 12:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن محافظ بغداد محمد العطا، عن أعمال الإكساء والتأهيل لخمس محلات في منطقة الحسينية بطريقة التنفيذ المباشر.وقال في بيان، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاحد، ان “مرحلة الإكساء تأتي بعد اكتمال اعمال المجاري وربط الماء الصالح للشرب”، مشيرا الى نيته جعل الحسينية منطقة مكتملة الخدمات على مستوى الماء والمجاري والكهرباء”.واوضح ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة باكساء وتاهيل ٥ محلات سكنية في الحسينية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة باكساء وتاهيل ٥ محلات سكنية في الحسينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).