إيران تدين المجزرة السعودية في الجوف وتنتقد صمت المجتمع الدولي

2020/02/16 | 12:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت الخارجية الإيرانية، اليوم الاحد، بشدة الهجوم الاجرامي للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية على محافظة الجوف اليمنية ، معتبرا ان صمت المجتمع الدولي ادى الى ان يكون مرتكبي جرائم الحرب هذه اكثر صلافة.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، “لقد شاهدنا عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية في كل مرة يتلقى التحالف الذي تقوده […]

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