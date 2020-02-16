2020/02/16 | 12:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاض مهاجم منتخبنا الوطني والمحترف حديثاً في صفوف فريق بورتيمونينسي البرتغالي أول وحدة تدريبية في فريقه الجديد استعداداً لخوض مبارياته مع الفريق في منافسات الدوري البرتغالي الممتاز .وأجرى مهند علي وحدة تدريبية منفردة قبل الانضمام للتدريبات الجماعية الذي سيخوضها مع الفريق اليوم الأحد .وسيستهل ميمي مشواره مع فريق بورتيمو نينسي بلقاء فريق بورتو صاحب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميمي يجري أولى تدريباته في بورتيمونينسي البرتغالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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