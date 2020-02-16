2020/02/16 | 12:22 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقطت عدة صواريخ صباح الأحد قرب السفارة الأمريكية في بغداد.



ولم تتبن أي جهة هذه العملية.



وتعرّضت السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية في العراق إلى 19 هجوم صاروخي منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وتتهم واشنطن الفصائل المقربة من إيران بوقوفها وراء هذه الضربات التي تستهدف سفارتها وجنودها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: سقوط صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: سقوط صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).