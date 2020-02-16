تشكيلة ريال مدريد امام سيلتا فيغو في مباراة اليوم

2020/02/16 | 12:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيغو، اليوم الأحد، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز اليوم، للابتعاد مجددًا بصدارة الليغا بفارق 3 نقاط عن برشلونة.ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد سيخوض لقاء سيلتا فيغو بالتشكيلة التالية: حراسة المرمى: كورتوا.الدفاع: ميندي – راموس –

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