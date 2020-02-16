بالصور : العثور على منصة الصورايخ التي استهدفت المنطقة الخضراء ..

2020/02/16 | 12:22 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

عثرت السلطات الأمنية العراقية الأحد على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء ومقرا تابعا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد فجراً

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت في بيان أن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد ليل السبت الأحد، ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء، فيم...

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