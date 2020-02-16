2020/02/16 | 12:22 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كتب احد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما تم تناقله عبر وسائل اعلامية محلية ومواقع تواصل رسالة باللهجة العامية يقول فيها :

هو مو چان فائق دعبول مرشح ساحات التظاهر؟ اشو اختفى هذا المطلب فجأة؟ حتى اللي چانوا يردونه غلسوا، اشو هسة طرحوا اسم جديد وهو علاء الركابي؟ زين ليش ...

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