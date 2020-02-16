جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل 10 إرهابيين بعملية انزال جوي في حمرين

2020/02/16 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، مقتل عشرة ارهابيين بعملية انزال جوي في حمرين.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان ان قوة من مكافحة الارهاب قامت بعملية انزال جوي استهدفت تجمعا ل‍داعش الارهابي في حمرين استناداً لمعلومات استخبارية, مبينا ان العملية أسفرت عن مقتل عشرة ارهابيين وتدمير مستودعين للأسلحة والاستيلاء على ثلاثة أحزمة ناسفة.

وأوضح النعمان، أن هذه العمليات التي يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب ستستمر لملاحقة فلول داعش والقضاء على أية محاولة للقيام بعمليات ارهابية تستهدف المواطنين وزعزعة الامن في المناطق التي كان يحتلها التنظيم.

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