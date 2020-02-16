مسرور البارزاني ولودريان يبحثان مساع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

2020/02/16 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

وبحث الجانبان آخر مستجدات الوضع في العراق ومساع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حيث شدد البارزاني على ضرورة احترام الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، داعيا الى أهمية اختيار ممثلي الإقليم في الحكومة الإتحادية الجديدة عبر المؤسسات الرسمية في الإقليم.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي دعم بلاده لإقليم كردستان، مشدداً على ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي في العراق وإقليم كردستان لمواجهة تهديدات داعش.

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