وزير الخارجية الاوكراني يطالب طهران بإتخاذ إجراءات سريعة او مواجهة دعوى قضائية بشأن الطائرة الأوكرانية

2020/02/16 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، ايران برفع دعوى قضائية ضدها في حال عدم تنفيذها الإجراءات اللازمة بشأن حادث اسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأكد بريستاكو في تصريح، ان بلاده تتوقع ان تقوم إيران بإجراءات سريعة نسبيا، في ملف لتحقيق بإسقاط الطائرة، وتقديم ما تنتظره الدول المتضررة من الحادث، لكنها لن لا تخطط للانتظار طويلا، فهي تتحدث عن أسابيع وأشهر، لا عن سنوات.

واوضح الوزير الاوكراني ان لبلاده الحق في استخدام الوسائل القانونية الدولية، لكنها تأمل من الجانب الإيراني ان يتصرف كما يجب، او مواجهة دعوى قضائية امام لجهات الدولية، ترفعها أوكرانيا والدول التي قتل مواطنوها في الحادث.

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