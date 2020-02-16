تعرف على تشكيلة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيغو اليوم

2020/02/16 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق يلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيغو، اليوم الأحد، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز اليوم، للابتعاد مجددًا بصدارة الليغا بفارق 3 نقاط عن برشلونة.ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد سيخوض لقاء سيلتا فيغو بالتشكيلة التالية: حراسة المرمى: كورتوا.الدفاع: […]

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