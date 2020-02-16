العراق يوقع مع ايران اتفاقية جديدة ضد امريكا تخص اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني

2020/02/16 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت إيران والعراق، اليوم الأحد، اتفاقية بشأن المتابعة القانونية والقضائية لقضية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، ورفاههما، عن طريق قصف جوي أمريكي في مطار بغداد الدولي.وحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”، “اتفقت اللجنة القانونية والقضائية العراقية، مع نائب وزير العدل للشؤون الدولية وحقوق الإنسان في إيران، […]

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