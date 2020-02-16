2020/02/16 | 12:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بغداد، عن البدء بأعمال الإكساء والتأهيل لخمس محلات في منطقة الحسينية ببغداد بطريقة التنفيذ المباشر.وأشار محافظ بغداد محمد العطا في بيان تلقته وكالة صدى، الى أن “مرحلة الإكساء تأتي بعد اكتمال اعمال المجاري وربط الماء الصالح للشرب”، مؤكدا ان “نية محافظ بغداد جعل الحسينية منطقة مكتملة الخدمات على مستوى الماء والمجاري والكهرباء”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة باكساء وتاهيل 5 محلات سكنية في منطقة الحسينية ببغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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